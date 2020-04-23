Полицейские в Новотроицком районе Херсонской области задержали группировку, которая занималась трудовой эксплуатацией людей и сдавала их в аренду для работы на складах. Об этом 22 апреля сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции региона

Трое мужчин в возрасте от 32 до 51 года на протяжении длительного времени для собственного обогащения незаконно удерживали около 20 человек и заставляли их бесплатно работать. Кравчук: Большинство граждан Украины — рабы и холуи © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имевшие постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания», — говорится в сообщении.

Полицейские освободили из трудового рабства пять граждан, среди которых была одна женщина. Сейчас полицейские устанавливают других лиц, находящихся в трудовом рабстве. По месту жительства фигурантов оперативники провели шесть обысков, изъяты восемь мобильных телефонов и другие вещественные доказательства. Следователи областного главка полиции квалифицировали действия фигурантов по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми»). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы.