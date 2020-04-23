Бывший депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением. Об этом 23 апреля он заявил во время заседания Антикоррупционного суда, передает «Лига»

Экс-депутат уточнил, что не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве. Западные СМИ: Смотрим на Украину, а видим пропасть © REUTERS, Gleb Garanich

«Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности… Я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается», — заявил он.

Также Черненко заключил сделку со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Стороны договорились об освобождении от основного наказания — три года лишения свободы и остановились на испытательном сроке. Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб.