«Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара», — сказал Лукашенко.
Он пояснил, что в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения» со стороны России, затем состоялся разрыв экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с коронавирусом.
Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях нужно удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития.
«Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги», — уточнил он.
Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства стран. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса «как только можно».
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 7 тысяч 281 человек, 58 умерли.