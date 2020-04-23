Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Об этом 23 апреля сообщает belta.by

«Быть союзником и «мостом» одновременно невозможно». Безпалько о выборе, перед которым стоит Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина сказал Лукашенко.

Он пояснил, что в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения» со стороны России, затем состоялся разрыв экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с коронавирусом.

Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях нужно удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития.

«Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги», — уточнил он.

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства стран. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса «как только можно».

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 7 тысяч 281 человек, 58 умерли.