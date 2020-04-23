В антикоррупционной службе Казахстана рассказали сразу о нескольких расследованиях о взятках, за которые гражданам разрешали не сидеть дома и выезжать за пределы карантинных территорий. Об этом 23 апреля сообщает nur.kz

Не устоял. Зеленский грубо нарушил карантин и попал на видео © Facebook, скриншот видео Офиса президента Украины подозревают во взятке в 1,3 млн тенге (около 222 тыс. рублей). За эти деньги некоторые граждане могли спокойно передвигаться по району и не соблюдать правила ЧП.

Также начали следствие в отношении работника администрации Петропавловска — предполагается, что за 50 тысяч тенге (8,5 тыс. рублей) он пропускал автомобили за пределы карантинной зоны.

В Шымкенте патрульного полицейского подозревают во взятке в 25 тысяч тенге (чуть больше 4 тыс. рублей). Он пропускал машины через блокпосты внутри города без документов, разрешающих перемещение. Также под подозрением участковый районной полиции Шымкента — следствие предполагает, что он получил 15 тысяч тенге (2,5 тыс. рублей) от жителя области за разрешение пешком перейти блокпост в городе.