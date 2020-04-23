Журналистка и телеведущая Ольга Герасимюк назначена главой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Нацсовета

«Неотложный вопрос»: Нацсовет по ТВ проверит факт показа российского мультфильма на украинском канале © CC0, Pixabay является действительным членом Национального совета с лета 2014 года. До этого она была первым заместителем председателя, а после отставки Юрия Артеменко исполняла обязанности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ее первым заместителем стал Валентин Коваль, который является продюсером и генеральным директором телеканалов «М1» и «М2». Также заместителем главы назначен Олег Черныш, который ранее руководил департаментом развития сети вещания «Студии 1+1». Ответственным секретарем Нацсовета избран Юрий Зиневич.