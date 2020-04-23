Петиция за увольнение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Соответствующий документ размещен на сайте официального сайта президента

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net петиции является некий Александр Иванов, который зарегистрировал ее 1 апреля. Для сбора подписей выделяется 90 дней. Для рассмотрения главой государства документа необходимо собрать 25 тысяч подписей. За 22 дня петицию поддержали 25039 человек.

В тексте документа отмечается, что Ермак поддерживает создание Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске, что, по мнению автора петиции, ведет к «капитуляции Украины перед Россией». Также отмечается, что в силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить.

«Господин Президент, определитесь, и выберите на чьей вы стороне — коррупции и капитуляции перед Россией, или на стороне демократической, независимой не коррумпированной Украины. Если вы на стороне Украины, то Андрей Ермак должен быть немедленно освобожден, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции», — говорится в сообщении.

Также одной из причин для увольнения называется его давление на депутатов Рады, что стало известно из СМИ.