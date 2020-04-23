Автором петиции является некий Александр Иванов, который зарегистрировал ее 1 апреля. Для сбора подписей выделяется 90 дней. Для рассмотрения главой государства документа необходимо собрать 25 тысяч подписей. За 22 дня петицию поддержали 25039 человек.
В тексте документа отмечается, что Ермак поддерживает создание Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске, что, по мнению автора петиции, ведет к «капитуляции Украины перед Россией». Также отмечается, что в силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить.
«Господин Президент, определитесь, и выберите на чьей вы стороне — коррупции и капитуляции перед Россией, или на стороне демократической, независимой не коррумпированной Украины. Если вы на стороне Украины, то Андрей Ермак должен быть немедленно освобожден, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции», — говорится в сообщении.
Также одной из причин для увольнения называется его давление на депутатов Рады, что стало известно из СМИ.