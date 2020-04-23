Индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае рухнул до минус 23,4 пункта с пересмотренного уровня апреля в 2,3 пункта и стал самым низким за всю историю наблюдений. Об этом сообщила исследовательская компания Gfk 23 апреля

Счет на триллионы евро: еврокомиссар озвучил сумму, необходимую для спасения экономики ЕС после пандемии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Ритейлеры, производители и поставщики услуг должны готовиться к серьезному спаду в ближайшем будущем. Поскольку теперь кажется очевидным, что смягчение введенных мер по сдерживанию COVID-19 будет очень медленным, чтобы сохранить осторожность, потребительский климат может ожидать трудные времена и в ближайшие месяцы», — заявил эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в апреле упал до минус 21,4 пункта с минус 19,2 пункта в марте.

Что касается индекса ожидания роста заработных плат, то в апреле он упал до минус 19,3 пункта с 27,8 пункта в марте. А «готовность потребителей покупать» сократилась до минус 4,6 пункта с мартовских 31,4 пункта.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса потребуется около 1,6 триллиона евро (133 триллиона рублей).