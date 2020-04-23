Она напомнила, что в пятницу, 24 апреля, в 12.00 в суде состоится рассмотрение апелляция по делу Майдана.
«Кровавая бойня в Мариинском парке проходила аккурат под окнами квартиры нынешнего президента Владимира Зеленского… Мне кажется, Зеленский просто не знает, что происходило во дворе его дома 18 февраля 2014 и знать не хочет… Он не видел того зверя, от которого мы спаслись и его спасли… Так, может, время посмотреть?» — написала она.
Черновол считает, что Зеленский стал президентом благодаря участникам Майдана и при этом дал указание их преследовать.