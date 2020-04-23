Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Майдана, пожурила президента Владимира Зеленского за то, что он якобы забыл, что Майдан происходил под его окнами и делал вид, что его не замечает. Об этом 23 апреля Черновол написала в своем Facebook

Украинский политолог: Для сторонников Майдана дело Черновол – это момент истины © Михаил Мищишин

«Кровавая бойня в Мариинском парке проходила аккурат под окнами квартиры нынешнего президента Владимира Зеленского… Мне кажется, Зеленский просто не знает, что происходило во дворе его дома 18 февраля 2014 и знать не хочет… Он не видел того зверя, от которого мы спаслись и его спасли… Так, может, время посмотреть?» — написала она.

Черновол считает, что Зеленский стал президентом благодаря участникам Майдана и при этом дал указание их преследовать.