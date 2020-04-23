Полностью исключить, что коронавирус был создан искусственно, нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Если сказать, что коронавирус запустили китайцы, то тогда надо поверить в то, что Китай преднамеренно заразил этим вирусом десятки тысяч своих сограждан. Если считать, что это американцы «подбросили» китайцам этот коронавирус, то тогда получается, что он в итоге ударил по самим Соединенным Штатам. То есть выходит, что и Китай, и Америка ничего не выиграли, а только проиграли», — рассказал собеседник издания.

Александр Рар добавил, что вокруг конспирологической идеи «это китайцы создали коронавирус» может начаться грязная пропагандистская война.

Полностью интервью можно прочитать здесь.