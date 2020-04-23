Противостояние двух держав уже не будет приобретать мягкие формы торговых войн, борьбы национальных протекционизмов, конкурентных девальваций, уверен собеседник издания.
«Он фактически обозначил новую биополитическую битву двух мировых лидеров, США и Китая, поэтому исход этой битвы будет зависеть от того, у кого и какая биополитика лучше. Так что сегодня на смену геополитики приходит биополитика как ключевой фактор расстановки сил на мировой арене и на новом театре геополитических действий», — рассказал Вадим Карасев.
Биополитика заменяет геополитику, и в этом отношении соперничество между Китаем и США входит в более активную биополитическую фазу, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.