Вадим Карасев: Биополитика заменила геополитику в соперничестве между Китаем и США
Вадим Карасев: Биополитика заменила геополитику в соперничестве между Китаем и США
© скриншот с видео NEWSONE
Противостояние двух держав уже не будет приобретать мягкие формы торговых войн, борьбы национальных протекционизмов, конкурентных девальваций, уверен собеседник издания.

«Он фактически обозначил новую биополитическую битву двух мировых лидеров, США и Китая, поэтому исход этой битвы будет зависеть от того, у кого и какая биополитика лучше. Так что сегодня на смену геополитики приходит биополитика как ключевой фактор расстановки сил на мировой арене и на новом театре геополитических действий», — рассказал Вадим Карасев.

Биополитика заменяет геополитику, и в этом отношении соперничество между Китаем и США входит в более активную биополитическую фазу, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 