Коронавирус или коронакризис, который обозначил новый театр геополитического соперничества, показал, что основная ось соперничества — это Китай и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасев: Биополитика заменила геополитику в соперничестве между Китаем и США © скриншот с видео NEWSONE

«Он фактически обозначил новую биополитическую битву двух мировых лидеров, США и Китая, поэтому исход этой битвы будет зависеть от того, у кого и какая биополитика лучше. Так что сегодня на смену геополитики приходит биополитика как ключевой фактор расстановки сил на мировой арене и на новом театре геополитических действий», — рассказал Вадим Карасев.

Биополитика заменяет геополитику, и в этом отношении соперничество между Китаем и США входит в более активную биополитическую фазу, добавил собеседник издания.

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