Премьер-министры стран Балтии договорились согласовывать открытие границ между республиками и урегулирование кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом 23 аперля сообщает пресс-служба правительства Литвы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Саулюс Сквернялис, глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Юри Ратас провели дистанционное заседание Совета министров стран Балтии. В основном внимание было уделено ситуации с COVID-19.

Стороны обсудили практическое сотрудничество и ослабление карантинных ограничительных мер — согласование идей и шагов.

Глава литовского правительства подчеркнул важность активной координации всех трех стран Балтии в принятии решений по карантину, а также в смягчении мер как на политическом, так и на экспертном уровне.

«Министрам иностранных дел стран Балтии поручено координировать совместные действия по открытию границ, частичному возобновлению передвижения, активизации торговли и другим мерам с участием министров здравоохранения и других ответственных учреждений в этом процессе», — сказал Сквернялис.