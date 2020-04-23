Накануне премьер Саулюс Сквернялис, глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Юри Ратас провели дистанционное заседание Совета министров стран Балтии. В основном внимание было уделено ситуации с COVID-19.
Стороны обсудили практическое сотрудничество и ослабление карантинных ограничительных мер — согласование идей и шагов.
Глава литовского правительства подчеркнул важность активной координации всех трех стран Балтии в принятии решений по карантину, а также в смягчении мер как на политическом, так и на экспертном уровне.
«Министрам иностранных дел стран Балтии поручено координировать совместные действия по открытию границ, частичному возобновлению передвижения, активизации торговли и другим мерам с участием министров здравоохранения и других ответственных учреждений в этом процессе», — сказал Сквернялис.