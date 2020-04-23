Министерство совместно с Wikipedia запускает несколько совместных проектов, в рамках которых энциклопедия будет наполняться «правдивой и точной» информацией об Украине, войне в Донбассе, Крыме, интеграции Украины в НАТО и ЕС, про отношения с другими странами и общую деятельность страны.
«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из "Википедии" ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.