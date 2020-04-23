Министерство иностранных дел Украины начало сотрудничество с интернет-энциклопедией Wikipedia («Википедия») для исправления данных, которые в Киеве считают дезинформацией. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Facebook

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«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из "Википедии" ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.