Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что коронавирус якобы был создан искусственно в китайской лаборатории. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен запустить расследование о происхождении COVID-19.
«Мы не знаем <…>, откуда точно он (коронавирус. — Ред.) появился. В этом главная проблема и состоит. Когда мы попытались выяснить это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса», — заявил Помпео.
При этом он скептически расценил мнение бывшего госсекретаря США Джона Керри о необходимости налаживания сотрудничества с КНР в области противодействия распространению коронавируса, а также в области кибербезопасности, отметив, что Трамп придерживается иной точки зрения, нежели его предшественник Барак Обама.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что ВОЗ в вопросе происхождения коронавируса «основывается на научных данных и считает, что происхождение этого вируса — животное».
В то же время руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова считает, что версию искусственного происхождения коронавируса теоретически исключать нельзя, однако для выяснения истины нужно провести очень серьезные исследования.