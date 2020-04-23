Вашингтон не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса COVID-19. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в эфире телеканала Fox News 22 апреля

Рудяков: Раз США ведут расследование по коронавирусу, значит, они уже знают, кто виноват © Алексей Куденко Дональд Трамп заявил, что намерен запустить расследование о происхождении COVID-19.

«Мы не знаем <…>, откуда точно он (коронавирус. — Ред.) появился. В этом главная проблема и состоит. Когда мы попытались выяснить это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса», — заявил Помпео.

При этом он скептически расценил мнение бывшего госсекретаря США Джона Керри о необходимости налаживания сотрудничества с КНР в области противодействия распространению коронавируса, а также в области кибербезопасности, отметив, что Трамп придерживается иной точки зрения, нежели его предшественник Барак Обама.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что ВОЗ в вопросе происхождения коронавируса «основывается на научных данных и считает, что происхождение этого вируса — животное».

В то же время руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова считает, что версию искусственного происхождения коронавируса теоретически исключать нельзя, однако для выяснения истины нужно провести очень серьезные исследования.