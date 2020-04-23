Народный депутат Гео Лерос, который опубликовал записи с Денисом Ермаком, имеет право на защиту и вознаграждение как разоблачитель коррупции. Об этом 23 апреля сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью «РБК-Украина»

Депутат Лерос заявил, что Ермак держит «слуг народа» в страхе из-за дела против его брата © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вы должны понимать, что производства, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем в законе "О предотвращении коррупции" прописана защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители», — отметил он.

Лерос опубликовал запись с братом главы ОП Денисом Ермаком, где обсуждаются незаконные назначения на госдолжности. На допросе в СБУ Леросу объявили об объединении уголовного производства по признакам незаконного приобретения, сбыта или использования специальных техсредств получения информации с проведением расследования по признакам мошенничества.

В скандале с пленками Ермака также фигурирует Дмитрий Штанько, который, по данным СМИ, записывал на видео разговоры брата главы Офиса президента. По словам адвоката Лероса Маси Найема, Штанько может быть провокатором СБУ.