По его словам, Лерос имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен и право на обеспечение безопасности (не только как обличитель, а как и участник уголовного производства).
«Вы должны понимать, что производства, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем в законе "О предотвращении коррупции" прописана защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители», — отметил он.
Лерос опубликовал запись с братом главы ОП Денисом Ермаком, где обсуждаются незаконные назначения на госдолжности. На допросе в СБУ Леросу объявили об объединении уголовного производства по признакам незаконного приобретения, сбыта или использования специальных техсредств получения информации с проведением расследования по признакам мошенничества.
В скандале с пленками Ермака также фигурирует Дмитрий Штанько, который, по данным СМИ, записывал на видео разговоры брата главы Офиса президента. По словам адвоката Лероса Маси Найема, Штанько может быть провокатором СБУ.