На Украине с начала эпидемии зафиксировано 7170 случаев коронавируса, 187 летальных, 504 пациента выздоровели. Об этом 23 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно. Еще 644 и 499 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Киевская область шагнула за 400 случаев. Также за отметку 300 перешли Винницкая, Житомирская и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.

По состоянию на утро 23 апреля в центральную лабораторию поступило 1409 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 21 058 сообщений о подозрении на COVID-19.