«По состоянию на 09:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 578 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно. Еще 644 и 499 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Киевская область шагнула за 400 случаев. Также за отметку 300 перешли Винницкая, Житомирская и Ровенская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.
По состоянию на утро 23 апреля в центральную лабораторию поступило 1409 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 21 058 сообщений о подозрении на COVID-19.