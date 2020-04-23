Президент Украины Владимир Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман. Об этом 23 апреля заявил глава Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью РБК-Украина

Отмечается, что НАПК выяснило, кто оплачивал отдых и оплатил обратный перелет. Оман, Ермак и немного российской разведки. Как травят главу Офиса президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу», — заявил он.

Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена. Также отмечается, что, согласно закону «О предотвращении коррупции», оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. То есть если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать.