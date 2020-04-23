Госконцерн «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть отраслевых холдингов вокруг его прогрессивных предприятий. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь, передает пресс-служба предприятия 22 апреля

В «Укроборонпроме» рассказали, сколько предприятий простаивают из-за коронавируса © Национальная гвардия Украины

«В "Укроборонпроме" готовятся к созданию по меньшей мере шести отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем… Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование», — говорится в сообщении.

Согласно реформе ликвидации в течение первых двух лет «Укроборонпром» будет играть роль координационного центра для трансформационных процессов и создания отраслевых холдингов.

Ранее глава концерна Айварас Абромавичус говорил, что «Укроборонпром» уменьшится на 23 предприятия.