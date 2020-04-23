Ранее Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Шестнадцатого апреля Печерский суд поместил ее под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
«Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года», — говорится в сообщении суда.
Заседание начнется в 12:00.
По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на ул. Липской, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб находившийся в помещении работник.