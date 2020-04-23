Киевский апелляционный суд назначил дату судебного заседания для рассмотрения апелляции на меру пресечения нардепу VIII созыва Верховной Рады Татьяне Черновол, подозреваемой в совершении ряда преступлений. Об этом сообщила пресс-служба суда 22 апреля

Обжалованию не подлежит. Суд избрал меру пресечения Татьяне Черновол © Facebook, Владимир Струмковский

«Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года», — говорится в сообщении суда.

Заседание начнется в 12:00.

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на ул. Липской, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб находившийся в помещении работник.