Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя главы офиса президента, а на ее место назначил ветерана военной разведки Романа Машовца. Соответствующий указ 22 апреля опубликовали на сайте главы государства

Украина.ру на Youtube Борис Марцинкевич: Будущее мировой цены на нефть в руках медиков