«Одной из главных задач, поставленных перед Романом Машовцем, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Алексея Данилова», — говорится в материале.
Машовец окончил военно-дипломатическую академию и является ветераном военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи для Вооруженных сил Украины.