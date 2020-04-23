Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Об этом 23 апреля заявила глава ведомства и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, передает korrespondent.net

Отличный повод для войны. Зачем в мире заговорили об искусственном создании коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк подчеркнула Маккарти.

По ее словам, власти США не знают, где находится «нулевой пациент» коронавируса.

«Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем <…>. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это. Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <…> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории — таких данных у нас пока нет», — добавила помощник главы Госдепа.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой вирус был создан в лаборатории в Ухане и якобы передался одному из ее сотрудников от летучей мыши. Позже он заразил жителей города.

В то же время в министерстве иностранных дел Китая подчеркнули, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.