«Это наша точка зрения — ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса. <…> Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан», — подчеркнула Маккарти.
По ее словам, власти США не знают, где находится «нулевой пациент» коронавируса.
«Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем <…>. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это. Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <…> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории — таких данных у нас пока нет», — добавила помощник главы Госдепа.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой вирус был создан в лаборатории в Ухане и якобы передался одному из ее сотрудников от летучей мыши. Позже он заразил жителей города.
В то же время в министерстве иностранных дел Китая подчеркнули, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.