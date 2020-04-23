Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков значительно усилил свои позиции во власти, и менее чем через год может стать полноценным украинским диктатором, рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

«По моим оценкам, Аваков очень усилился. И я могу ошибаться, но к концу года Аваков либо станет фигурой номер один неформальной, либо он может стать формальным лидером-диктатором, потому что рейтинг Зеленского будет продолжать падать», — рассказал Царев.

Олег Царев: Если бы Шайтанов покушался на Авакова, то Авакова бы уже не было — видео ©

Если в самые короткие сроки Украина не выйдет из карантина, ситуация для Зеленского будет очень сложная, подчеркнул Царев.

По его словам, сможет ли Зеленский продержаться на посту президента до конца срока — большой вопрос.