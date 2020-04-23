«По моим оценкам, Аваков очень усилился. И я могу ошибаться, но к концу года Аваков либо станет фигурой номер один неформальной, либо он может стать формальным лидером-диктатором, потому что рейтинг Зеленского будет продолжать падать», — рассказал Царев.
Он отметил, что с продолжением карантина из-за эпидемии коронавируса, который страна себе не может позволить, ситуация будет ухудшаться.
Если в самые короткие сроки Украина не выйдет из карантина, ситуация для Зеленского будет очень сложная, подчеркнул Царев.
По его словам, сможет ли Зеленский продержаться на посту президента до конца срока — большой вопрос.