Владимир Зеленский в ходе предвыборной президентской кампании обещал отправить за решетку Порошенко, которого на тот момент ненавидело большинство украинских избирателей.
«Я вам скажу — с Порошенко достигнута договоренность о том, что ему вручат подозрение по каким-то эпизодам, которые точно не смогут дойти до уголовного дела. А подозрений по тем делам, по которым его точно посадить можно, не будет, и это большая ошибка Зеленского», — подчеркнул Царев.
Ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" помогла Зеленскому принять непопулярный в народе закон о рынке земли.
Незадолго до этого премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль, связанный с олигархом Ринатом Ахметовым.
С последним тесно сотрудничал Порошенко во время своего президентства.
По словам Царева, сделка, которая произошла между Зеленским и Порошенко, состоялась благодаря давлению Соединенных Штатов, однако Ахметов также приложил усилия к тому, чтобы пятый и шестой президенты Украины договорились.