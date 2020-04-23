Пятый президент Украины Петр Порошенко станет подозреваемым по ряду эпизодов, однако посадить его по этим обвинениям будет невозможно, рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Владимир Зеленский в ходе предвыборной президентской кампании обещал отправить за решетку Порошенко, которого на тот момент ненавидело большинство украинских избирателей.

«Я вам скажу — с Порошенко достигнута договоренность о том, что ему вручат подозрение по каким-то эпизодам, которые точно не смогут дойти до уголовного дела. А подозрений по тем делам, по которым его точно посадить можно, не будет, и это большая ошибка Зеленского», — подчеркнул Царев.

Царев: К концу года глава МВД Аваков станет неформальным лидером Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Незадолго до этого премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль, связанный с олигархом Ринатом Ахметовым.

С последним тесно сотрудничал Порошенко во время своего президентства.

По словам Царева, сделка, которая произошла между Зеленским и Порошенко, состоялась благодаря давлению Соединенных Штатов, однако Ахметов также приложил усилия к тому, чтобы пятый и шестой президенты Украины договорились.