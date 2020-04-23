Москва - главная цель для джихадистов в РФ, так как наибольший резонанс мировых СМИ вызывают теракты в столицах влиятельных государств, рассказал глава российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

«Можно убить два десятка военных в Афганистане или Ираке, но об этом напишут где-нибудь мелким шрифтом или бегущей строкой на ТВ. А можно зарезать одного полицейского в центре Москвы, Лондона или Парижа, и об этом сразу сообщат все мировые СМИ», — подчеркнул Серенко.

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

При этом, по словам Серенко, радикализация трудовых мигрантов происходит быстрее именно на заработках в РФ, чем дома, в Средней Азии.