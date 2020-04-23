«Можно убить два десятка военных в Афганистане или Ираке, но об этом напишут где-нибудь мелким шрифтом или бегущей строкой на ТВ. А можно зарезать одного полицейского в центре Москвы, Лондона или Парижа, и об этом сразу сообщат все мировые СМИ», — подчеркнул Серенко.
Он отметил, что столица любой страны, и Москва не исключение, всегда будет оставаться в зоне риска потенциальных джихадистских атак.
При этом, по словам Серенко, радикализация трудовых мигрантов происходит быстрее именно на заработках в РФ, чем дома, в Средней Азии.