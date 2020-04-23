Сейчас в мире меняется шкала внешнего восприятия радикализма джихадистских движений и групп, отметил эксперт. Яркий пример — сделка США с руководством «Талибана» в Афганистане.
«Еще 20 лет назад талибы, самым тесным образом связанные с "Аль-Каидой", воспринимались мировым общественным мнением в качестве главного символа "людоедского джихада". Сегодня же делегации "Талибана" принимают в Москве и Пекине на очень высоком уровне», — отметил Серенко.
То, что казалось радикальным раньше, сегодня кажется уже вполне приемлемым и обыденным, констатировал он.
На фоне преступлений «Исламского государства» зверства «Талибана» перестали казаться самыми большими злодеяниями, сказал Андрей Серенко.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ