В мире возникли настолько агрессивные исламистские течения, что на их фоне движения, ранее считавшиеся символом «людоедского джихада», представляются чуть ли не «вегетарианцами», рассказал глава российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Сейчас в мире меняется шкала внешнего восприятия радикализма джихадистских движений и групп, отметил эксперт. Яркий пример — сделка США с руководством «Талибана» в Афганистане. «Еще 20 лет назад талибы, самым тесным образом связанные с "Аль-Каидой", воспринимались мировым общественным мнением в качестве главного символа "людоедского джихада". Сегодня же делегации "Талибана" принимают в Москве и Пекине на очень высоком уровне», — отметил Серенко. Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко На фоне преступлений «Исламского государства» зверства «Талибана» перестали казаться самыми большими злодеяниями, сказал Андрей Серенко. * Деятельность организации запрещена на территории РФ