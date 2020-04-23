Пандемию COVID-19 различные государства пытаются использовать в своих целях, однако пока проигрывают все, сказал политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру 22 апреля

По его словам, многие государства пытаются запускать проекты, которые должны разрушать их конкурентов, но это больше напоминает хаотическое движение.

«Американцы пытаются разрушить Китай, китайцы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы завоевать новые позиции. Евросоюз расшатывается, а в каждой стране на более низком уровне идет какая-то своя политическая игра. Все это носит характер безумия», — сказал Михеев.

«Надо изменить политику пространственного развития». Политолог Михеев о России после коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его мнению, пока рано говорить о том, что те или иные силы выигрывают из-за пандемии коронавируса.