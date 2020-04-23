По его словам, многие государства пытаются запускать проекты, которые должны разрушать их конкурентов, но это больше напоминает хаотическое движение.
«Американцы пытаются разрушить Китай, китайцы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы завоевать новые позиции. Евросоюз расшатывается, а в каждой стране на более низком уровне идет какая-то своя политическая игра. Все это носит характер безумия», — сказал Михеев.
Он считает, что сейчас человечество бежит как белка в колесе, каждый пытается обогнать другого, а на самом деле все бегают по замкнутому кругу.
По его мнению, пока рано говорить о том, что те или иные силы выигрывают из-за пандемии коронавируса.