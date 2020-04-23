Корейба назвал белорусских оппозиционеров-эмигрантов сборищем бездарных жуликов и аферистов, которых непонятно зачем содержит Польша.
«Посмотрите, например, всю эту банду с телевидения Белсат — недавно правительство хотело закрыть эту бесполезную (и даже вредную) кормушку для вылинявших гиен, но в последний момент кто-то откуда-то позвонил, и в итоге польский налогоплательщик продолжает содержать этих бесполезных проходимцев», — подчеркнул Корейба.
По его словам, сохранение режима Лукашенко для них основной приоритет, а профессиональный показной оппозиционизм — это стиль жизни и источник заработка.
Корейба отметил, что иначе белорусские оппозиционеры «больше не смогут вешать польским министрам на уши слащавую лапшу о том, что еще пару евриков — власть тирана рухнет, и они под патронатом Варшавы триумфально войдут в Минск, возвращая Беларусь в орбиту Речи Посполитой».
По мнению эксперта, все финансовые вливания Польши в белорусскую оппозицию не привели не то что к смене режима, но даже к тому, чтобы в Белоруссии кто-то стал разговаривать на белорусском языке.