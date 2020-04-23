Польский политолог Якуб Корейба обвинил телеканал Белсат, вещающий в Белоруссии за польские деньги, в бездарном проедании средств налогоплательщиков. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Корейба назвал белорусских оппозиционеров-эмигрантов сборищем бездарных жуликов и аферистов, которых непонятно зачем содержит Польша.

«Посмотрите, например, всю эту банду с телевидения Белсат — недавно правительство хотело закрыть эту бесполезную (и даже вредную) кормушку для вылинявших гиен, но в последний момент кто-то откуда-то позвонил, и в итоге польский налогоплательщик продолжает содержать этих бесполезных проходимцев», — подчеркнул Корейба.

Корейба: При определенных условиях Польша может «хапнуть» Беларусь © из личного архива Я.Корейбы

Корейба отметил, что иначе белорусские оппозиционеры «больше не смогут вешать польским министрам на уши слащавую лапшу о том, что еще пару евриков — власть тирана рухнет, и они под патронатом Варшавы триумфально войдут в Минск, возвращая Беларусь в орбиту Речи Посполитой».

По мнению эксперта, все финансовые вливания Польши в белорусскую оппозицию не привели не то что к смене режима, но даже к тому, чтобы в Белоруссии кто-то стал разговаривать на белорусском языке.