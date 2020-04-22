Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля выпустил фильм «Год президента Зеленского», в котором заявил, что жители страны хотят быть «единой нацией» и пообещал ничего не делать для раскола страны по вопросам веры и языка

Он выразил уверенность в том, что большинство украинских граждан все же хотят быть одной нацией, и им все равно, на каком языке говорить и в какую церковь ходить.

«У большинства украинцев нет времени сидеть в интернете и писать посты в Facebook, они хотят быть одной страной. И мы для этого все сделаем, никогда в жизни не будем раскалывать страну», — сказал Зеленский.

Год Зеленского: хотели как лучше, а получилось как при Порошенко. Главные темы соцсетей 22 апреля © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский ничего не сделал для отмены скандального закона об образовании, принятого его предшественником Петром Порошенко.

Данный закон запрещает обучение на всех языках, кроме украинского и нарушает права не только русскоязычного большинства на Украине, но и всех национальных меньшинств.

Например, Венгрия пообещала блокировать все совместные мероприятия Украина-НАТО, пока данный закон не будет отменен.