Он выразил уверенность в том, что большинство украинских граждан все же хотят быть одной нацией, и им все равно, на каком языке говорить и в какую церковь ходить.
«У большинства украинцев нет времени сидеть в интернете и писать посты в Facebook, они хотят быть одной страной. И мы для этого все сделаем, никогда в жизни не будем раскалывать страну», — сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский ничего не сделал для отмены скандального закона об образовании, принятого его предшественником Петром Порошенко.
Данный закон запрещает обучение на всех языках, кроме украинского и нарушает права не только русскоязычного большинства на Украине, но и всех национальных меньшинств.
Например, Венгрия пообещала блокировать все совместные мероприятия Украина-НАТО, пока данный закон не будет отменен.