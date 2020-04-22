«Кадров в Украине нет», — констатировал Зеленский добавив, что, тем не менее, талантов в стране много, но не все из них хотят связывать свою жизнь с политикой.
Он отметил, что стремится к тому, чтобы в стране появилось идеальное правительство и оставляет за собой право влиять на кадровые вопросы в Кабмине.
«У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство — это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить, — заявил Зеленский. — Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого»