Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кадровом дефиците, с которым он столкнулся во главе государства и отметил, что украинская политика не привлекательна для талантливых соотечественников. Своими мыслями он поделился в фильме «Год президента Зеленского», который вышел 22 апреля в эфире канала «Украина 24»

Зеленский рассказал, почему Украине нужна полная перезагрузка судебной системы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что стремится к тому, чтобы в стране появилось идеальное правительство и оставляет за собой право влиять на кадровые вопросы в Кабмине.

«У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство — это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить, — заявил Зеленский. — Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого»