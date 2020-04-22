Мэр Харькова Геннадий Кернес остался недоволен мнением местного депутата от «Самопомощи» Игоря Черняка, который предложил увеличить заработную плату медикам вместо финансирования зоопарка. Об этом 22 апреля сообщает Politeka.net

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Он подчеркнул, что в ряде городов соответствующее решение уже приняли и для Харькова сделать «нормальные зарплаты медикам — это половина стоимости бегемотника». Таким образом Черняк отреагировал на намерения властей направить 400 млн гривен (около 1 млрд рублей) на строительство зоопарка.

В свою очередь Кернес ответил, что считает доплаты медикам обязательством государства. Также он напомнил депутату, что партия, которую он представляет, голосовала за медреформу бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Поэтому, по мнению Кернеса, депутату не следует возмущаться.

«Вы все говорите, бегемотник вам не нравится, то жирафник вам не нравится. Выберите любую клетку себе, мы там напишем вашу фамилию. Я за свои деньги построю», — заявил мэр.