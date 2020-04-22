Глава государства выразил уверенность, что судебная система сохранила профессиональные кадры, но работает «в другую сторону».
«Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем», — рассказал Зеленский.
В качестве примера эффективной работы судов, он привел дела экс-депутата Сергея Пашинского и бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, которые привлечены к ответственности, находятся под избранной судом мерой пресечения и ожидают конечного приговора.
Однако, отметил президент, зачастую на Украине коррупционерам и уголовным авторитетам удается избегать реального наказания, что, по его мнению, говорит о необходимости перезагрузки судебной системы.