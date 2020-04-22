Нынешняя судебная система Украины выстроена неэффективно, она не способна работать на принципе справедливости. Такое мнение президент страны Владимир Зеленский высказал в фильме «Год президента Зеленского», который вышел 22 апреля на телеканале «Украина 24»

«Необходимо полностью поменять подход»: Зеленский признался, что коронавирус изменил его взгляд на медреформу © REUTERS, AP

«Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем», — рассказал Зеленский.

В качестве примера эффективной работы судов, он привел дела экс-депутата Сергея Пашинского и бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, которые привлечены к ответственности, находятся под избранной судом мерой пресечения и ожидают конечного приговора.

Однако, отметил президент, зачастую на Украине коррупционерам и уголовным авторитетам удается избегать реального наказания, что, по его мнению, говорит о необходимости перезагрузки судебной системы.