Интернет проник во все сферы человеческого бытия, однако, как показывает практика, только от людей зависит, как они будут использовать достижения прогресса.
«Успех проекта "Исламского государства"* заключается в том, что в отличие от "Аль-Каиды" и "Талибана", его авторы смогли разработать эмоционально привлекательный язык новых символов, в том числе новую эстетику террора, массовых убийств, образцы которой мы могли наблюдать на многочисленных роликах в YouTube», — сказал Серенко
По его мнению, это связано с усилением роли интернета в последние 20 лет, появлением новых средств коммуникации и новых дистанционных методик образования, которые формируют глобальную информационную сеть.
При этом проповедники и вербовщики идеи «халифата» ИГИЛ* говорят те же самые «истины», что и их предшественники, но делают это с учетом особенностей восприятия и потребностей молодежи и возможностей цифровых технологий.
По словам Серенко, «была создана своя уникальная цифровая фабрика джихадистских грез, без которой этот проект никогда бы не получил такого размаха».
* Деятельность организации запрещена на территории РФ