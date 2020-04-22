Радикальный джихадистский ислам в последнее время становится еще более радикальным, и главную роль в этом сыграли современные интернет-технологии, рассказал глава российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Интернет проник во все сферы человеческого бытия, однако, как показывает практика, только от людей зависит, как они будут использовать достижения прогресса.

«Успех проекта "Исламского государства"* заключается в том, что в отличие от "Аль-Каиды" и "Талибана", его авторы смогли разработать эмоционально привлекательный язык новых символов, в том числе новую эстетику террора, массовых убийств, образцы которой мы могли наблюдать на многочисленных роликах в YouTube», — сказал Серенко

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

При этом проповедники и вербовщики идеи «халифата» ИГИЛ* говорят те же самые «истины», что и их предшественники, но делают это с учетом особенностей восприятия и потребностей молодежи и возможностей цифровых технологий.

По словам Серенко, «была создана своя уникальная цифровая фабрика джихадистских грез, без которой этот проект никогда бы не получил такого размаха».

* Деятельность организации запрещена на территории РФ