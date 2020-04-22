«Саакашвили — весьма токсичный персонаж, который едва ли добавит "плюсов" Зеленскому. Более того, если президент примет такое кадровое решение и назначит Саакашвили на должность вице-премьера, это станет одной из наибольших ошибок Зеленского», — считает эксперт.
По мнению Бондаренко, Саакашвили в последнее время не преуспел ни в одном проекте, поскольку не может определиться со своим предназначением.
Также политолог отметил, что если Зеленский хочет заблокировать работу правительства и сделать Кабмин недееспособным, то назначение Саакашвили станет наилучшим способом добиться этого.