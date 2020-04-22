Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на высокие государственные посты уже проходил в свое время Петр Порошенко, и его печальный опыт должен быть учтен. Об этом 22 апреля в комментарии «Главреду» рассказал политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«Надеюсь пригодиться народу Украины». Саакашвили подтвердил, что станет вице-премьером в правительстве Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк считает эксперт.

По мнению Бондаренко, Саакашвили в последнее время не преуспел ни в одном проекте, поскольку не может определиться со своим предназначением.

Также политолог отметил, что если Зеленский хочет заблокировать работу правительства и сделать Кабмин недееспособным, то назначение Саакашвили станет наилучшим способом добиться этого.