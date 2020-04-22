Депутаты Рады рассмотрят на внеочередном заседании, которое может состояться 24 апреля, вопрос отмены недавно принятых законов о внесении изменений в регламент парламента, который лишает депутатов возможности рассматривать больше 500 правок во втором чтении. Об этом 22 апреля сообщает «Страна» со ссылкой на документ

Рада приняла закон, которым будут обходить рассмотрение тысяч правок © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк сообщении.

На втором месте стоит проект постановления об отмене решения Рады касательно нового закона о местном самоуправлении. Кроме того, в первом чтении будет рассматриваться новый закон касательно размера денежного залога и внесение изменений в закон о безопасности касательно использования ядерной энергии.

Также депутаты будут рассматривать изменения в закон про Национальное антикоррупционное бюро Украины, которые касаются правил увольнения директора Бюро Артема Сытника за коррупционные правонарушения. Также отмечается, что рассмотрение правок в закон о национализации банков в апреле не планируется.