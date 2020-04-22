«Первым в списке на рассмотрение — проект постановления об отмене решения Верховной Рады касательно изменения в регламент работы парламента, который был принят после того, как депутаты внесли несколько тысяч правок в "антиколомойский" закон, чтобы оттянуть его принятие», — говорится в сообщении.
На втором месте стоит проект постановления об отмене решения Рады касательно нового закона о местном самоуправлении. Кроме того, в первом чтении будет рассматриваться новый закон касательно размера денежного залога и внесение изменений в закон о безопасности касательно использования ядерной энергии.
Также депутаты будут рассматривать изменения в закон про Национальное антикоррупционное бюро Украины, которые касаются правил увольнения директора Бюро Артема Сытника за коррупционные правонарушения. Также отмечается, что рассмотрение правок в закон о национализации банков в апреле не планируется.