Страх и ненависть в Херсоне: неизвестные избивают жителей города до полусмерти ради забавы
Страх и ненависть в Херсоне: неизвестные избивают жителей города до полусмерти ради забавы
© Simon Peter Tiu / flickr
Отмечается, что преступники скрылись на автомобиле. В городе введен план «Cирена». Движение автомобилей на улице перекрыто.

На фото с места убийства можно увидеть, что там находится много полиции и граждан.

«Предварительно установлено, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия», — написал Зинкевич.    