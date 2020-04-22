В Львове на улице Академика Павлова неизвестные открыли стрельбу, по словам очевидцев, произошло убийство. Об этом 22 апреля в Facebook сообщил руководитель ОО «Варта-1» Игорь Зинкевич

Страх и ненависть в Херсоне: неизвестные избивают жителей города до полусмерти ради забавы © Simon Peter Tiu / flickr

На фото с места убийства можно увидеть, что там находится много полиции и граждан.

«Предварительно установлено, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия», — написал Зинкевич.