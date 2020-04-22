Отмечается, что преступники скрылись на автомобиле. В городе введен план «Cирена». Движение автомобилей на улице перекрыто.
На фото с места убийства можно увидеть, что там находится много полиции и граждан.
«Предварительно установлено, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия», — написал Зинкевич.