Украинские женщины быстрее мужчин адаптировались к изменениям в укладе жизни из-за коронавирусного карантина. Об этом 22 апреля сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг», которая опубликовала результаты апрельского опроса.

В Голландии не сработал «интеллигентный» карантин. Опыт для Украины © AP, Peter Dejong опросе.

Отмечается, что заметен рост расстройств сна у людей среднего возраста (30-49 лет), а у тех, кто в предпенсионным возрасте (50-59 лет), — усталости.

«Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди пожилых», — подчеркнули социологи.

Опрос проводился по мобильной связи при помощи компьютера 10-12 апреля среди 1627 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность — не выше 4%.