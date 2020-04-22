«За это время у женщин заметно снизился уровень тревоги: они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин же фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой», — говорится в опросе.
Отмечается, что заметен рост расстройств сна у людей среднего возраста (30-49 лет), а у тех, кто в предпенсионным возрасте (50-59 лет), — усталости.
«Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди пожилых», — подчеркнули социологи.
Опрос проводился по мобильной связи при помощи компьютера 10-12 апреля среди 1627 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность — не выше 4%.