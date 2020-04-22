На заседании в среду, 22 апреля, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие введенных мер было продлено с 24 апреля до 11 мая текущего года.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть два условия начала выхода страны из карантина.
Первое — в течение 10 дней прирост новых больных не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе — больницы для зараженных COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%. В случае, если эти условия будут выполнены до 11 мая, то с этого момента можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.