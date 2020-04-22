Правительство Украины продлило карантинные меры до 11 мая. Трансляцию заседания Кабмина 22 апреля вел правительственный канал в YouTube

Бортник пояснил, что произойдет, если власти Украины «проиграют карантин» © Полина Орловская

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть два условия начала выхода страны из карантина.

Первое — в течение 10 дней прирост новых больных не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе — больницы для зараженных COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%. В случае, если эти условия будут выполнены до 11 мая, то с этого момента можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.