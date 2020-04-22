Житель Старого Села в Ровенской области предложил полицейским вместе отпраздновать Пасху, но, получив отказ, попытался сжечь их служебный автомобиль. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе полиции региона

Накануне утром к отделению полиции на Opel Frontera с иностранными номерами приехал местный житель. По словам правоохранителей, он предложил им уехать праздновать Пасху вместе, однако получил отказ.

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«Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот, полицейские потушили самостоятельно», — говорится в сообщении.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Заведено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа».