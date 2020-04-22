Накануне утром к отделению полиции на Opel Frontera с иностранными номерами приехал местный житель. По словам правоохранителей, он предложил им уехать праздновать Пасху вместе, однако получил отказ.
Спустя 20 минут мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения и стал угрожать физической расправой. Зачинщик перепалки облил бензином из пластиковой бутылки полицейский автомобиль и поджег его.
«Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот, полицейские потушили самостоятельно», — говорится в сообщении.
Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Заведено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа».