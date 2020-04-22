По словам министра, накануне было сделано рекордно большое количество тестов на COVID-19 — больше шести тысяч. При этом процент положительных результатов оказался рекордно низким — около 0,3%.
«Это опять же еще одна иллюстрация того, что Литва действительно очень неплохо справляется с условиями карантина, и пока нам неплохо удается справляться с этой болезнью», — отметил Верига.
Согласно последним данным, в Литве выявлено 1370 случаев заболевания коронавирусом, 38 человек скончались, 350 выздоровели. До 27 апреля в стране действует карантин.