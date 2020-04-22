«В связи с эпидемиологической ситуацией в Армении направил ходатайство в суд первой инстанции о переносе назначенного на 23 апреля судебного заседания. Ходатайство удовлетворено», — написал адвокат на своей странице в Facebook.
Серж Саргсян занимал пост президента страны с 2008 по 2018 год.
Специальная следственная комиссии Армении выяснила, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян в 2013 году растратил чуть более $1млн, выделенных для субсидирования дизтоплива фермерам. Организатором растраты средств был Саргсян.
Экс-президент свою вину не признает.