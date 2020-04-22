Судебное заседание по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении госсредств в особо крупном размере, отложено из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил адвокат Саргсяна Амрам Макинян, передает «Интерфакс»

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Армении направил ходатайство в суд первой инстанции о переносе назначенного на 23 апреля судебного заседания. Ходатайство удовлетворено», — написал адвокат на своей странице в Facebook.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Серж Саргсян занимал пост президента страны с 2008 по 2018 год.

Специальная следственная комиссии Армении выяснила, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян в 2013 году растратил чуть более $1млн, выделенных для субсидирования дизтоплива фермерам. Организатором растраты средств был Саргсян.

Экс-президент свою вину не признает.