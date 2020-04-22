По мнению 41% опрошенных, Зеленский за год президентства не сделал для страны ничего хорошего.
Еще 23% опрошенных считают, что Зеленский не сделал для Украины ничего, а 20% даже уверены, что президент сделал для страны «много плохого».
Не смогли определиться, что именно сделал для страны Зеленский, 14% опрошенных. По 1% участников опроса считают, что президент не сделал для страны ничего плохого и на самом деле сделал много хорошего.
Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года.