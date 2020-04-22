Президент Украины Владимир Зеленский за год пребывания на посту главы государства не впечатлил украинцев хорошими поступками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на днях Telegram-каналом Украина.ру

По мнению 41% опрошенных, Зеленский за год президентства не сделал для страны ничего хорошего.

Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

Не смогли определиться, что именно сделал для страны Зеленский, 14% опрошенных. По 1% участников опроса считают, что президент не сделал для страны ничего плохого и на самом деле сделал много хорошего.

Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года.