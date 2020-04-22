Около 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями на фоне коронавирусного карантина, в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность.

Газеты уходят на карантин. Коронавирус парализовал украинский рынок печатной прессы
Газеты уходят на карантин. Коронавирус парализовал украинский рынок печатной прессы
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«Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков… НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ», — написал Томиленко. 

В частности, предлагается отменить или снизить вдвое ЕСВ, отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа, предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещения 40% фонда заработной платы, а также ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года.

Кроме этого, предлагается установить другие налоговые льготы и продлить их после карантина.

При этом в НСЖУ отмечают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто нарабатываются, а уже реализуются в различных странах — Литве, Канаде, Бельгии, Италии.    