Около 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями на фоне коронавирусного карантина, в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность.
«Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков… НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ», — написал Томиленко.
В частности, предлагается отменить или снизить вдвое ЕСВ, отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа, предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещения 40% фонда заработной платы, а также ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года.
Кроме этого, предлагается установить другие налоговые льготы и продлить их после карантина.
При этом в НСЖУ отмечают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто нарабатываются, а уже реализуются в различных странах — Литве, Канаде, Бельгии, Италии.