Нацсоюз журналистов Украины (НСЖУ) в сотрудничестве с почти 100 редакциями наработал программу антикризисной поддержки онлайн и печатных СМИ, которая предусматривает налоговые, экономические и организационные мероприятия. Об этом 22 апреля сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook

Около 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями на фоне коронавирусного карантина, в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность. Газеты уходят на карантин. Коронавирус парализовал украинский рынок печатной прессы © CC0, Pixabay

«Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков… НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ», — написал Томиленко.

В частности, предлагается отменить или снизить вдвое ЕСВ, отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа, предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещения 40% фонда заработной платы, а также ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года.

Кроме этого, предлагается установить другие налоговые льготы и продлить их после карантина.

При этом в НСЖУ отмечают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто нарабатываются, а уже реализуются в различных странах — Литве, Канаде, Бельгии, Италии.