Министр нефти Исламской республики Иран Бижан Зангане сказал, что ОПЕК+ не сможет самостоятельно добиться восстановления цен на нефть, сокращать добычу должны все нефтедобывающие страны. Его слова приводит РИА Новости 22 апреля

Из-за всеобщего падения спроса на фоне пандемии коронавируса и «нефтяной войны», развязанной Саудовской Аравией, цены на нефть резко обвалились, что нанесло мощный удар по всем нефтедобывающим странам.

«Ситуация в текущие дни — беспрецедентна в нефтяной промышленности из-за коронавируса, который привел к сильному спаду потребления нефтепродуктов — снизилось потребление бензина частными транспортными средствами, авиатоплива. Спрос резко упал», — констатировал Зангане.

Нефть ушла в минус: Трамп может спасти США только с помощью России и Саудовской Аравии © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

В случае необходимости «нужны дополнительные меры ОПЕК+, а в особенности тех производителей, которые не брали на себя каких-либо обязательств».

Зангане отметил, что ОПЕК+ не может самостоятельно разрешить общемировую проблему.

Его заявления несколько отличаются от того, что ранее сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Последний заявил, что нефтяной кризис не так ударит по Ирану, как по другим нефтедобывающим странам.