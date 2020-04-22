Столичные правоохранители разоблачени и ликвидировали большую наркоорганизацию, члены которой причастны к массовому производству и сбыту метадона на территории Киева и Киевской области. Об этом 22 апреля в Facebook сообщает городская прокуратура

Отмечается, что в ходе спецоперации было проведено около 70 обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки, а также в двух нарколабораториях, расположенных в Киеве и области. На Украине поймали наркобарона c кокаином на 4 млн гривен и автоматом Калашникова © courtney mandryk / flickr

«По результатам проведения следственных действий задержали 13 участников группировки. Среди них — двое организаторов, один из которых оказался бывшим сотрудником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов. Отмечается, что это крупнейшая партия психотропных веществ, изъятая за последние годы. Также изъяли около 500 л прекурсоров, оборудование для изготовления наркотиков, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.