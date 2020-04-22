Продавцы в Мелитополе проводят акцию протеста в связи с закрытием рынков из-за эпидемии коронавируса. Об этом 22 апреля сообщает «РИА Мелитополь»

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Отмечается, что полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина. Мужчину, который провоцировал полицию, а также его супругу задержали правоохранители.

К протестующим вышли первый зам городского головы Ирина Рудакова и заместитель мэра Игорь Судаков. Они подчеркнули, что это не решение местной власти, и в Мелитополе рынки закрылись последними в области.