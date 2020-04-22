«Предприниматели говорят о том, что те, кто работает на предприятиях и в организациях, получают хоть какую-то компенсацию во время карантина, а они ничего. Если рынки не откроют, им просто будет нечего есть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина. Мужчину, который провоцировал полицию, а также его супругу задержали правоохранители.
К протестующим вышли первый зам городского головы Ирина Рудакова и заместитель мэра Игорь Судаков. Они подчеркнули, что это не решение местной власти, и в Мелитополе рынки закрылись последними в области.