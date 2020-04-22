Вторая волна наложится на сезонную эпидемию гриппа, что приведет к немыслимой нагрузке на систему здравоохранения, подчеркнул медик.
«Есть вероятность, что новая атака вируса зимой станет более тяжелой, чем та, которую мы уже испытали на себе», — сказал он.
На момент выхода публикации в США насчитывалось почти 820 тыс. выявленных случаев коронавирусной инфекции, более 45,3 тыс. человек скончались.
Страна занимает первое место в мире как по числу зараженных, так и по количеству погибших в результате пандемии.