К зиме может начаться новая волна пандемии коронавируса COVID-19, она будет еще более масштабной, чем теперь, нагрузка на систему здравоохранения резко возрастет, сказал глава американского центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд изданию The Washington Post 21 апреля

Вторая волна наложится на сезонную эпидемию гриппа, что приведет к немыслимой нагрузке на систему здравоохранения, подчеркнул медик.

«Есть вероятность, что новая атака вируса зимой станет более тяжелой, чем та, которую мы уже испытали на себе», — сказал он.

«Абсолютно уникальная ситуация». Эксперты о появлении коронавируса и его последствиях © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Страна занимает первое место в мире как по числу зараженных, так и по количеству погибших в результате пандемии.