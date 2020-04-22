В Армении уволили исполнительного директора "Общественного телевидения" после того, как в сети появились кадры подготовки обращения премьер-министра Никола Пашиняна к народу, на которых он кашляет и принимает таблетки. Об этом накануне сообщило издание Sputnik Армения

Ранее в соцсети слили кадры технической репетиции послания Пашиняна к гражданам Армении. На видео премьер-министр кашляет и принимает лекарства. Сообщается, что утечка произошла напрямую из "Общественного телевидения Армении".

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Маргарита Григорян, осудив организаторов слива за «дешевое нарушение норм коллегиальной этики». Вместе с ней ответственность за слив взяли на себя еще два сотрудника телекомпании, работавших над трансляцией.

Отмечается, что так как "Общественное телевидение" обеспечивало открытую трансляцию, которой могли воспользоваться другие телеканалы, кадры технической репетиции также были им доступны. В пресс-службе Пашиняна же утверждают, что доступ к трансляции каналы должны были получить не за 15 минут до обращения премьер-министра, а за несколько секунд.

В Армении, согласно последним данным, выявлен 1401 случай заражения коронавирусом, 24 пациента скончались, 609 человек выздоровели.