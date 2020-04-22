Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает реалистичным, что украинцы могут планировать отдых на вторую половину лета. Об этом 21 апреля он рассказал в интервью BBC News Украина

По его прогнозам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют воздушное движение. На Украине карантин могут продлить до середины мая © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет», — сказал Криклий.

Министр заявил, что если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то она сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.