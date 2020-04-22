По его прогнозам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют воздушное движение.
«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет», — сказал Криклий.
Министр заявил, что если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то она сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.