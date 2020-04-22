Азербайджан призвал страны, не входящие в ОПЕК+, взять на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министра энергетики Пярвиза Шахбазова

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сообщают в пресс-службе, Шахбазов принял участие в неофициальной видеоконференции с участием представителей нескольких стран ОПЕК+, на которой обсуждались вопросы, связанные с текущим состоянием рынка нефти.

«Министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе обсуждений призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства», — рассказали в пресс-службе.

Он также отметил, что ОПЕК+ «выполняет историческую миссию и берет на себя обязательства».

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн баррелей во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.