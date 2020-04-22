«Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тыс. безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 млн людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица», — сказал он.
Шмыгаль пообещал, что в ближайшие полтора месяца правительство создаст около 500 тыс. рабочих мест, из которых 170 тыс. планируются в сфере дорожного строительства. Остальные вакансии, по словам Шмыгаля, появятся в социальной, коммунальной, бюджетной сферах или в сферах с небольшой заработной платой.