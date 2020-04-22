Расчеты правительства Украины показали, что в связи с карантином работы лишились около 2 млн человек при официально зарегистрированных 400 тысячах. Об этом 22 апреля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина»

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