Объёмы нефти, хранящейся в танкерах у западного побережья США, достигли 20 миллионов баррелей, сообщает агентство Bloomberg 22 апреля

При этом к американскому побережью движется огромный нефтяной флот с еще 40 млн тонн саудовской нефти. Его прибытие ожидается совсем скоро, к маю, и это может похоронить нефтяные цены вопреки сделке ОПЕК+ о сокращении добычи.

«Всего около 20 миллионов баррелей нефти находится у западного побережья США. Нефтяные танкеры, перевозящие достаточно нефти для удовлетворения 20% дневного мирового спроса, собрались у побережья Калифорнии. Им некуда идти из-за падения спроса на сырье», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

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Причина — нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остановлены или существенно сократили объёмы производства на фоне сокращения спроса из-за пандемии COVID-19.

Среди таких предприятий — крупнейший НПЗ корпорации Marathon Petroleum, а также завод Chevron.